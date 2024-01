Osaka battue d'entrée pour son retour en Grand Chelem

Ex-no 1 mondial de retour de maternité, Naomi Osaka a été battue d'entrée à l'Open d'Australie.

La Japonaise s'est inclinée 6-4 7-6 (7/2) face à la Française Caroline Garcia, 19e mondiale, lundi soir dans le choc du 1er tour.

Quadruple lauréate en Grand Chelem entre 2018 et 2021 (dont deux fois à Melbourne), Naomi Osaka a fait son retour sur le circuit début 2024 à Brisbane, six mois après avoir mis au monde sa fille Shai. L'Open d'Australie n'était que son deuxième tournoi.

C'est veste dorée façon bomber et casque vissé sur les oreilles que la Japonaise de 26 ans est entrée sur la Rod Laver Arena, elle qui n'était plus apparue en Grand Chelem depuis seize mois (US Open 2022). Elle avait d'abord pris du champ avec le circuit pro pour le bien de sa santé mentale chancelante. Puis elle a accueilli son premier enfant en juillet dernier.

Si sa qualité de frappe reste redoutable, comme son service, Naomi Osaka a globalement manqué de régularité à l'échange, ainsi que de vivacité et de mobilité, pour inquiéter Caroline Garcia. Elle ne s'est ainsi procuré aucune balle de break tout au long d'un match qui a duré un peu moins de 1h30'.

