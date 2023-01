Opéré avec succès, Kyrgios vise un retour à Indian Wells

L'opération du genou de Nick Kyrgios a été un 'grand succès', a déclaré son manager mardi. Un retour de l'Australien sur les courts est espéré pour le tournoi d'Indian Wells en mars.

Nick Kyrgios (27 ans) a été opéré lundi après avoir dû déclarer forfait au dernier moment à l'Open d'Australie. Le finaliste du dernier Wimbledon avait expliqué être 'détruit (psychologiquement)' de rater ce tournoi à domicile.

'L'opération a été un grand succès', a indiqué son manager Daniel Horsfall au quotidien de Melbourne The Age. 'On n'aurait pas pu être plus satisfait du résultat. Maintenant, on va tout faire pour une récupération rapide et on vise un retour à Indian Wells'.

Nick Kyrgios, l'un des outsiders potentiels du Majeur australien, souffrait d'une déchirure du ménisque latéral du genou gauche. Celle-ci a causé un kyste dans le cartilage.

/ATS