Open d'Australie: Medvedev qualifié dans la douleur

Daniil Medvedev (ATP 3) s'est qualifié pour le 3e tour de l'Open d'Australie. Le Russe a dû lutter jusqu'au bout de la nuit pour éliminer le Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 53e) en cinq sets.

Medvedev s'est imposé 3-6 6-7 (1/7) 6-4 7-6 (7/1) 6-0 au terme d'une partie qui a pris fin à 03h35 locales, après plus de 4h20 de jeu. Pour son deuxième match de la saison 2024, le Russe a longtemps alterné le mauvais et le très mauvais, s'agaçant fréquemment, interpellant son entraîneur dans les tribunes, et passant tout près - à deux points à peine - de l'élimination dans le 4e set.

Mais Ruusuvuori a laissé alors passer sa seule chance, avant d'être dépassé dans le jeu décisif. Le Finlandais a ensuite été balayé dans le set décisif, durant lequel il a semblé à bout de forces.

/ATS