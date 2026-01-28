Open d'Australie: Djokovic en demies après l'abandon de Musetti

Novak Djokovic (ATP 4) s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de l'Open d'Australie ...
Open d'Australie: Djokovic en demies après l'abandon de Musetti

Open d'Australie: Djokovic en demies après l'abandon de Musetti

Photo: KEYSTONE/AP/Aaron Favila

Novak Djokovic (ATP 4) s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de l'Open d'Australie grâce à l'abandon de Lorenzo Musetti (ATP 5). L'Italien menait pourtant deux sets à zéro, 6-4 6-3 1-3.

Le Serbe de 39 ans, qui avait déjà bénéficié du forfait de Jakub Mensik au tour précédent, rejoint le dernier carré sans avoir remporté le moindre set en huitième ni en quart de finale. Il affrontera pour une place en finale le no 2 mondial et double tenant du titre Jannik Sinner ou l'Américain Ben Shelton (ATP 7).

Souverain dans les deux premières manches, Musetti a vu le match lui passer sous le nez à 1-1 dans le troisième set, lorsqu'il s'est blessé à un adducteur. Il n'a pu disputer que deux jeux de plus avant de se résoudre à abandonner juste après une double faute.

C'est la deuxième fois que l'Italien de 23 ans est contraint à l'abandon face à Djokovic en Grand Chelem. En 2021 à Roland-Garros, il avait jeté l'éponge en 8es de finale au cinquième set alors qu'il avait aussi mené deux manches à zéro.

/ATS
 

