Ons Jabeur, blessée, renonce à Madrid

Ons Jabeur (WTA 4) a annoncé lundi qu'elle ne défendrait pas son titre au WTA 1000 de Madrid cette semaine. La Tunisienne s'est blessée à un mollet samedi à Stuttgart.

'J'ai une petite déchirure au mollet et je vais avoir besoin d'un peu plus de temps pour récupérer', a indiqué la finaliste de Wimbledon et de l'US Open 2022 sur ses réseaux sociaux. 'Je suis triste d'annoncer que je ne pourrai pas jouer et défendre mon titre' à Madrid.

Samedi, Ons Jabeur s'est blessée dès le premier jeu en demi-finale à Stuttgart contre la future lauréate du tournoi Iga Swiatek (WTA 1). Après s'être fait soigner, elle avait encore tenu deux jeux avant de renoncer, les larmes aux yeux.

/ATS