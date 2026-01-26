OA: Sinner qualifié sereinement pour les quarts

Pas de coup de chaud lundi pour Jannik Sinner (ATP 2). L'Italien s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie en écartant son compatriote Luciano Darderi (ATP 25) 6-1 6-3 7-6 (7/2).

Le double tenant du titre affrontera mercredi l'Américain Ben Shelton (ATP 7) ou le Norvégien Casper Ruud (ATP 13) pour une place dans le dernier carré à Melbourne. L'Italien de 24 ans vise en Australie un cinquième titre du Grand Chelem.

Après deux premiers sets menés d'une main de maître, l'ex-numéro un mondial a dû aller jusqu'au tie break dans la manche décisif et a scellé sa victoire à sa troisième balle de match. A la lutte contre la chaleur et les crampes samedi lors du tour précédent, Sinner a pu gérer cette rencontre avec plus de sérénité.

/ATS