OA: Rybakina bat Mertens et retrouvera Swiatek en quarts

La Kazakhe Elena Rybakina (WTA 5) n'a pas tremblé face à la Belge Elise Mertens (WTA 21). Elle a remporté leur confrontation 6-1 6-3 lundi en 8es de finale de l'Open d'Australie.

'J'ai beaucoup mieux joué aujourd'hui qu'au tour précédent. J'ai bien servi', a commenté la Kazakhe de 26 ans qui a terminé avec 65% de premières balles de service passées et 10 aces. Vainqueur de Wimbledon en 2022 et finaliste à Melbourne en 2023, elle affrontera la Polonaise Iga Swiatek (WTA 2), qui a facilement vaincu l'Australienne Maddison Inglis (WTA 168) 6-0 6-3, pour tenter de rallier le dernier carré.

Après un premier set à sens unique au début duquel Rybakina a dû sauver la seule balle de break contre elle de la partie, Mertens lui a donné un peu plus la réplique dans le second. Mais la Kazakhe a réussi le break pour mener 3-2 et a conclu sur sa deuxième balle de match.

/ATS