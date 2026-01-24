OA: Djokovic qualifié en trois sets pour les 8es de finale

Novak Djokovic, 4e mondial, s'est qualifié samedi pour les 8es de finale de l'Open Australie. Ceci en disposant du Néerlandais Botic Van De Zandschulp (75e) 6-3 6-4 7-6 (7/4).

Le Serbe de 39 ans rêve de porter à 25 à Melbourne son record de titres du Grand Chelem. Auparavant, il affrontera le Tchèque Jakub Mensik (17e) ou l'Américain Ethan Quinn (80e) pour une place en quarts de finale.

En battant 'VDZ', Djokovic a en outre égalé le record de victoires à Melbourne de Roger Federer (102) et signé au total sa 400e victoire en Grand Chelem (101 à Roland-Garros pour trois titres, 102 à Wimbledon pour sept titres et 95 à l'US Open pour quatre titres), signant ainsi un nouveau record absolu, hommes et femmes confondus. A Melbourne, il détient le record de 10 titres.

Samedi il n'a connu qu'une petite alerte: il s'est tordu la cheville droite au début du troisième set et, au changement de côté à 2-1 pour son adversaire, il a fait appel au médecin qui lui a posé un pansement sous la plante du pied droit comme pour des ampoules. Mais rien n'a été fait concernant la cheville, visiblement pas touchée.

A la reprise, Djokovic a néanmoins perdu son jeu de service. Mais il a immédiatement débreaké et les deux hommes ont conservé leurs mises en jeu jusqu'au tie break.

Osaka déclare forfait avant son 3e tour

Naomi Osaka (WTA 17) a annoncé son forfait sur Instagram avant de disputer son 3e tour face à l'Australienne Madison Inglis (WTA 168). L'organisation du tournoi a confirmé quelques minutes plus tard le retrait, précisant que la vainqueure des éditions 2019 et 2021 souffrait d'une 'blessure abdominale'.

'J'ai dû prendre la difficile décision de déclarer forfait pour m'occuper de quelque chose à mon corps qui réclame de l'attention depuis la fin de mon dernier match', écrit pour sa part la double vainqueure à Melbourne dans son message sans expliquer la nature exacte de son problème.

