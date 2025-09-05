Novak Djokovic loin du compte

Il n’y a pas eu de miracle pour Novak Djokovic à New York. L’homme aux 24 titres du Grand Chelem ...
Novak Djokovic loin du compte

Novak Djokovic loin du compte

Photo: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth

Il n’y a pas eu de miracle pour Novak Djokovic à New York. L’homme aux 24 titres du Grand Chelem ne jouera pas dimanche la finale de l’US Open.

Il s’est incliné 6-4 7-6 (7/4) 6-2 devant Carlos Alcaraz dans une demi-finale presque à sens unique même s’il a fait un moment la course en tête dans la deuxième manche. Comme à Paris et à Wimbledon où il s’était incliné devant Jannik Sinner au même stade de la compétition, Novak Djokovic a pu mesurer le fossé qui le sépare désormais des deux meilleurs joueurs du monde. Carlos Alcaraz, contre lequel il restait sur deux victoires, et Jannik Sinner évoluent à un niveau devenu inaccessible pour le Serbe.

Titré à New York en 2022, Carlos Alcaraz atteint la finale sans avoir égaré le moindre set en six rencontres. Dimanche, il sera opposé au vainqueur de la rencontre entre Jannik Sinner et l’étonnant Felix Auger-Aliassime avec un double enjeu : une sixième couronne du Grand Chelem et la place de no 1 mondial.

/ATS
 

