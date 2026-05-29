Novak Djokovic éliminé

Roland-Garros couronnera un nouveau champion dimanche prochain. Dernier lauréat en lice, Novak Djokovic a été éliminé en seizième de finale.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est incliné 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 devant le dernier vainqueur des Swiss Indoors Joao Fonseca (ATP 30). Le Brésilien de 19 ans est le premier joueur depuis Jürgen Melzer à battre Novak Djokovic après avoir été mené deux sets à rien.

Même si la durée du match – 4h53’ – a joué en défaveur de Novak Djokovic de plus en plus éprouvé physiquement, Joao Fonseca mérite tous les superlatifs. Avec la foudre qui sort de son coup droit, il a livré un match d’anthologie face à son idole

Au bord du précipice lorsqu’il fut mené 4-3 15-40 au quatrième set, Joao Fonseca a dû combler un break de retard à l’entame du cinquième set avant de renverser la table. Victorieux de six des huit derniers jeux de ce marathon, il fut le maître incontesté d’une fin de rencontre riche en rebondissements. Novak Djokovic s'est, en effet, procuré une balle de super tie-break. Mais Joao Fonseca l'annulait grâce à un ace avant d'en armer deux autres pour conclure.

Avec le forfait de Carlos Alcaraz et la défaite de Jannik Sinner, Novak Djokovic pouvait croire que toutes les planètes s’alignaient enfin dans sa longue quête d’un 25e titre du Grand Chelem. Mais incapable de tenir son niveau de jeu remarquable des deux premiers sets, il a presque logiquement laissé filer ce match. A 39 ans, cette défaite n’est pas la première qu’il peut qualifier de mortifiante. Mais elle risque de le hanter très longtemps.

/ATS