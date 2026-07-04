Novak Djokovic bat le record de Federer et file en quarts

Novak Djokovic s'est sorti du piège Roman Safiullin (ATP 132) pour atteindre les quarts de finale à Wimbledon. Il a battu le Russe 7-6 (8-6) 6-3 3-6 6-3 dimanche.

Le Serbe dépasse ainsi le record de 105 victoires sur le gazon londonien, qu'il co-détenait avec Roger Federer. Tout n'a pourtant pas été simple pour le no 8 mondial, qui était mené 5-2 dans la première manche et a perdu le troisième set avant de conclure.

Si aucun joueur masculin n'avait jusqu'à présent gagné autant de matches que Djokovic sur le gazon de l'All England Club, le Serbe de 39 ans reste toutefois à bonne distance de la nonuple lauréate du tournoi Martina Navratilova (120 victoires à Wimbledon).

Issu des qualifications, Safiullin était venu à bout de l'Argovien Jérôme Kym au troisième et dernier tour de celles-ci, après avoir sauvé une balle de match. Djokovic affrontera pour sa part le vainqueur du match entre Auger-Aliassime et Davidovich-Fokina en quarts.

Pegula attend Bencic ou Gauff

Chez les dames, la 4e joueuse mondiale Jessica Pegula a remporté un duel 100% américain contre sa cadette Iva Jovic (WTA 16, 18 ans seulement) 4-6 6-3 6-1.

En atteignant les quarts de finale à l'All England Club, Pegula (32 ans) égale sa meilleure performance à Wimbledon, trois ans après s'être déjà hissée au même stade du tournoi. Elle jouera une place dans le dernier carré contre la Saint-Galloise Belinda Bencic (WTA 11) ou sa compatriote Coco Gauff (WTA 7), qui n'a encore jamais dépassé les huitièmes sur le gazon londonien.

Le deuxième billet pour les quarts de finale a été décroché par Karolina Muchova (WTA 9), qui a battu 7-5, 5-7, 6-3 sa compatriote tchèque Barbora Krejcikova (WTA 38), sacrée à Wimbledon en 2024.

/ATS