Novak Djokovic annonce son retour à Cincinnati

Novak Djokovic a annoncé jeudi qu'il effectuera son retour à la compétition au Masters 1000 de Cincinnati (13-23 août). L'ancien no 1 mondial s'était incliné en demi-finale à Wimbledon.

'Je suis heureux d'annoncer que je reviendrai au tournoi de Cincinnati', a déclaré le Serbe de 39 ans, actuellement 5e joueur mondial, dans une vidéo Instagram relayée par le compte du tournoi.

'C'est la première fois depuis 2023, quand j'ai joué l'une des meilleures finales en trois sets d'un Masters 1000 de ma carrière', a poursuivi l'homme aux 24 titres en Grand Chelem, qui s'était alors imposé contre Carlos Alcaraz 5-7, 7-6 (9/7), 7-6 (7/4), en 3h49.

Djokovic, dont les apparitions sont de plus en plus rares hors Majeurs, reste sur une demi-finale perdue à Wimbledon face au futur vainqueur Jannik Sinner. Il se plaint régulièrement de gênes physiques, sur fond de rumeurs sur sa retraite.

Il a déclaré forfait au Masters 1000 précédant Cincinnati, celui de Montréal (2-13 août). Après Cincinnati, Djokovic est attendu à l'US Open (30 août-13 septembre) où il tentera de décrocher un 25e titre majeur record.

/ATS