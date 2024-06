Novak Djokovic à nouveau miraculé

Au bord du gouffre, Novak Djokovic s'est qualifié lundi pour les quarts de finale de Roland-Garros en battant Francisco Cerundolo en cinq sets. Il s'est imposé 6-1 5-7 3-6 7-5 6-3 après 4h37' de jeu.

Après avoir dû batailler jusqu'au bout de la nuit de samedi à dimanche pour se défaire de l'Italien Lorenzo Musetti au 3e tour, le Serbe a dû puiser encore davantage dans ses ressources pour venir à bout de Cerundolo. Une blessure au genou droit l'a en effet considérablement diminué après le gain aisé de la première manche.

L'Argentin de 25 ans en a profité pour enlever les deux sets suivants face à un Djokovic de plus en plus limité dans ses déplacements, et qui semblait par moments au bord de l'abandon. Mais alors qu'il était mené 4-2 dans la quatrième manche, 'Nole' a alors retrouvé de l'énergie et fait douter son adversaire, avant de recoller à deux sets partout.

370 victoires en Grand Chelem

C'est à ce moment que la rencontre a basculé dans l'irrationnel, avec un échange de breaks et des points parmi les plus beaux de la quinzaine entre les deux hommes. Mais avec toute son expérience, Djokovic a porté l'estocade en s'emparant du service de Cerundolo à 4-3, alors que l'Argentin menait 40-0.

Un dernier jeu de service conclu de main de maître a ensuite permis au no 1 mondial de décrocher sa 370e victoire en Grand Chelem, dépassant le record de Roger Federer. Tenant du titre, Novak Djokovic disputera bien les quarts de finale de Roland Garros, pour la quinzième année consécutive.

/ATS