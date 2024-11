Novak Djokovic a encore faim de titres

Absent des ATP Finals en raison d'une blessure, Novak Djokovic a mis fin à sa saison 2024. Il prévient toutefois: il veut à nouveau triompher en Grand Chelem et à l'Open d'Australie en ligne de mire.

De passage à Belgrade pour assister à un match d'Euroligue de basket entre l'Etoile rouge et l'Alba Berlin (victoire 92-71 des Serbes), 'Nole' a été longuement ovationné par le public. Il a ensuite répondu aux questions de la chaîne de télévision Sport Klub.

'Je suis toujours concentré sur le tennis!', a-t-il assuré. 'Je vais être à fond pendant l'intersaison et on repart pour un tour. J'avais juste besoin de recharger les batteries et de retrouver un peu de fraîcheur après une année épuisante', a ajouté celui qui a complété son formidable palmarès en 2024 en décrochant l'or olympique.

'Je vais jouer dès la première semaine de la saison 2025, je ne suis juste pas sûr du lieu encore. Puis, évidemment, à l'Open d'Australie', a encore dit Djokovic, qui visera sans doute un 25e titre du Grand Chelem, record absolu hommes et femmes confondus.

/ATS