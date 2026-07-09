Noskova rejoint Muchova en finale à Wimbledon

Linda Noskova (WTA 12) affrontera sa compatriote Karolina Muchova samedi en finale de Wimbledon ...
Noskova rejoint Muchova en finale à Wimbledon

Noskova rejoint Muchova en finale à Wimbledon

Photo: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN

Linda Noskova (WTA 12) affrontera sa compatriote Karolina Muchova samedi en finale de Wimbledon. La Tchèque a battu l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 13) 6-4 6-4 jeudi dans la deuxième demi-finale.

Le Majeur londonien continue donc de sourire aux joueuses tchèques. Après les sacres de Petra Kvitova (2011, 2014), Marketa Vondrousova (2023) et Barbora Krejcikova (2024), elles sont assurées de s'adjuger un cinquième titre au cours des quinze dernières éditions de Wimbledon, le troisième en quatre ans.

Présente pour la première fois dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, Linda Noskova a mieux maîtrisé ses nerfs que Marta Kostyuk jeudi sur le Centre Court de Church Road. La Tchèque de 21 ans n'a perdu qu'une seule fois son service, alors qu'elle menait 6-4 3-1. Mais elle a su reprendre sa marche en avant.

Linda Noskova abordera en pleine confiance la finale. La championne junior de Roland-Garros 2021 a remporté 11 de ses 12 derniers matches, elle qui avait triomphé sur l'herbe de Berlin le 21 juin. Marta Kostyuk (24 ans), qui avait déjà été battue en demi-finale à Roland-Garros le mois dernier, a pour sa part manqué son affaire jeudi.

/ATS
 

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