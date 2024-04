Nadal affrontera Cobolli pour son retour

Rafael Nadal (37 ans), qui n'a plus joué en compétition depuis plus de trois mois, fera son retour sur la terre battue du tournoi ATP 500 de Barcelone la semaine prochaine.

Le gaucher espagnol affrontera au 1er tour l'Italien Flavio Cobolli (ATP 63), selon le tirage au sort effectué samedi. Il s'agira de leur premier face-à-face.

Le Majorquin aux 22 titres du Grand Chelem, redescendu à la 646e place mondiale, n'a plus joué sur le circuit depuis sa défaite en quart de finale à Brisbane le 5 janvier. Il a depuis déclaré forfait successivement à Doha, Indian Wells et Monte-Carlo, invoquant à chaque fois la même raison: 'Mon corps ne me le permet pas.'

A Barcelone, où il s'est imposé douze fois sur un court central qui porte son nom, Nadal tentera de se rassurer quant à ses capacités à tenir la distance au fil des matches, à un peu plus de deux mois de Roland-Garros (20 mai-9 juin), Majeur dont il est le roi incontesté avec 14 sacres et qui apparaît comme son objectif prioritaire pour ce qui pourrait bien être son ultime saison.

L'ex-no 1 mondial est apparu souriant, samedi, lors de la conférence de presse aux côtés des organisateurs, en voyant son patronyme sur le tableau de la compétition. Un 2e tour face à l'Australien Alex De Minaur (11e) l'attendrait ensuite, avant éventuellement de retrouver en demi-finale son compatriote Carlos Alcaraz, qui est lui aussi bien présent en Catalogne.

En début d'après-midi, des vidéos d'une séance d'entraînement sont apparues sur les réseaux sociaux, au cours de laquelle Nadal a semblé jouer sans retenue, au service comme au coup droit ou sur ses courses, infligeant un 6-1 au Russe Andrey Rublev face à lui.

/ATS