Monte-Carlo: Medvedev balayé d'entrée par Berrettini

Daniil Medvedev a été éjecté dès son entrée en lice au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo ...
Monte-Carlo: Medvedev balayé d'entrée par Berrettini

Monte-Carlo: Medvedev balayé d'entrée par Berrettini

Photo: KEYSTONE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Daniil Medvedev a été éjecté dès son entrée en lice au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Russe a été dominé mercredi 6-0 6-0 en à peine 49 minutes par l'Italien Matteo Berrettini (ATP 90).

Après un premier jeu accroché, le no 10 mondial de 30 ans a tout raté sur le court Rainier-III, avec plus de 30 fautes directes et cinq doubles fautes. La première manche a été expédiée en 25 minutes par une bulle.

Frustré après un nouveau break dans le deuxième set, le Russe a fracassé sa raquette à quatre reprises sur le central. Il a quitté le court sans marquer le moindre jeu, ce qui ne lui encore était jamais arrivé sur le circuit.

Invité par les organisateurs, Berrettini avait réussi l'exploit l'année dernière à Monte-Carlo de sortir d'entrée l'Allemand Alexander Zverev, N.2 mondial à l'époque. L'Italien de 29 ans affrontera en huitièmes de finale Arthur Rindernkench (27e) ou le Brésilien Joao Fonseca (40e).

/ATS
 

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