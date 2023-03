Medvedev s'impose pour son 3e titre en trois semaines

Le Russe Daniil Medvedev a remporté le tournoi de Dubaï, son troisième titre après Rotterdam (Pays-Bas) puis Doha (Qatar), samedi face à son compatriote Andrey Rublev 6-2 6-2.

L'ancien no 1 mondial poursuit son retour au premier plan, au lendemain de sa victoire contre le Serbe Novak Djokovic en demi-finale de cet ATP 500 6-4 6-4.

Plus précis et solide que Rublev, no 6 mondial, de deux ans son cadet, Medvedev a remporté son 14e match consécutif, pour glaner le 18e titre de sa carrière.

Après une élimination précoce à l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de l'année, le no 7 mondial a refait le plein de confiance, et sera sans nul doute l'un des joueurs à suivre pour la suite de la saison.

En infligeant à Novak Djokovic sa première défaite de la saison, vendredi, il a en plus rappelé cette semaine qu'il pouvait être l'un des rares à bousculer le no 1 mondial.

En face, Rublev a perdu toutes chances de renverser le match en s'énervant juste après avoir été breaké à 2-2 dans la seconde manche (3-2), perdant rapidement les trois jeux suivant.

