Medvedev prend déjà la porte, Sabalenka ne tremble pas

Première surprise sur le gazon de Wimbledon. Le Russe Daniil Medvedev, ex-numéro 1 mondial et double demi-finaliste sortant, a été éliminé dès son entrée en lice par le Français Benjamin Bonzi.

Le 64e joueur mondial s'est imposé 7-6 (7/2) 3-6 7-6 (7/3) 6-2 contre l'actuel 9e au classement ATP, lauréat de l'US Open en 2021 et récent finaliste du tournoi sur gazon de Halle en Allemagne.

La victoire de Bonzi (29 ans comme Medvedev) est d'autant plus inespérée que le droitier nîmois n'avait plus remporté un match dans un tableau final d'un tournoi sur herbe depuis 2022, et que Medvedev n'avait jamais perdu au premier tour de Wimbledon lors de ses six participations précédentes.

Medvedev enchaîne les désillusions en Grand Chelem: le Russe s'était fait éliminer dès le premier tour en mai à Roland-Garros, et au deuxième tour en janvier à l'Open d'Australie.

Sabalenka facile

La numéro un mondiale Aryna Sabalenka, une des favorites de Wimbledon, n'a en revanche connu aucune frayeur lundi au premier tour face à la Canadienne Carson Branstine (WTA 194), novice dans le tableau final d'un Grand Chelem. La Bélarusse s'est imposée 6-1 7-5.

Sabalenka n'a eu besoin que d'une heure et 13 minutes de jeu pour éliminer son adversaire de 24 ans, issue des qualifications.

