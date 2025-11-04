Masters WTA: Sabalenka proche des demi-finales, Gauff relancée

La no 1 mondiale Aryna Sabalenka s'est rapprochée des demi-finales du Masters WTA. Elle a battu ...
Masters WTA: Sabalenka proche des demi-finales, Gauff relancée

Masters WTA: Sabalenka proche des demi-finales, Gauff relancée

Photo: KEYSTONE/AP/Fatima Shbair

La no 1 mondiale Aryna Sabalenka s'est rapprochée des demi-finales du Masters WTA. Elle a battu l'Américaine Jessica Pegula 6-4 2-6 6-3 au bout d'un match d'une grande intensité, mardi à Ryad.

'C'est une joueuse incroyable, qui me pousse toujours dans mes retranchements... J'adore jouer contre elle car ce sont toujours des grands matches, d'un super niveau, avec de super points', a réagi la Bélarusse, qui affrontera Coco Gauff jeudi.

Gauff, no 3 mondiale et tenante du titre, s'est quant à elle relancée dans cette course au dernier carré en battant Jasmine Paolini 6-3 6-2, dans le premier match de cette deuxième journée du groupe Steffi Graf. Des demi-finales que ne peut plus atteindre l'Italienne après deux défaites en deux matches.

Avant les dernières journées de groupes, une seule joueuse est assurée d'aller en demi-finale: la Kazakhstanaise Elena Rybakina.

/ATS
 

Actualités suivantes

La haine des parieurs n'épargne pas le tennis suisse

La haine des parieurs n'épargne pas le tennis suisse

Tennis    Actualisé le 04.11.2025 - 06:03

Stan Wawrinka renverse Botic van de Zandschulp

Stan Wawrinka renverse Botic van de Zandschulp

Tennis    Actualisé le 03.11.2025 - 19:47

Swiatek surclassée par Rybakina, qui s'approche des demi-finales

Swiatek surclassée par Rybakina, qui s'approche des demi-finales

Tennis    Actualisé le 03.11.2025 - 20:27

Sinner et Alcaraz en exhibition en Corée du Sud en janvier

Sinner et Alcaraz en exhibition en Corée du Sud en janvier

Tennis    Actualisé le 03.11.2025 - 08:19

Articles les plus lus

Titre et 1re place mondiale pour Sinner

Titre et 1re place mondiale pour Sinner

Tennis    Actualisé le 02.11.2025 - 17:15

Sinner et Alcaraz en exhibition en Corée du Sud en janvier

Sinner et Alcaraz en exhibition en Corée du Sud en janvier

Tennis    Actualisé le 03.11.2025 - 08:19

Stan Wawrinka renverse Botic van de Zandschulp

Stan Wawrinka renverse Botic van de Zandschulp

Tennis    Actualisé le 03.11.2025 - 19:47

Swiatek surclassée par Rybakina, qui s'approche des demi-finales

Swiatek surclassée par Rybakina, qui s'approche des demi-finales

Tennis    Actualisé le 03.11.2025 - 20:27

Titre et 1re place mondiale pour Sinner

Titre et 1re place mondiale pour Sinner

Tennis    Actualisé le 02.11.2025 - 17:15

Sabalenka réussit son entrée face à Paolini

Sabalenka réussit son entrée face à Paolini

Tennis    Actualisé le 02.11.2025 - 23:07

Sinner et Alcaraz en exhibition en Corée du Sud en janvier

Sinner et Alcaraz en exhibition en Corée du Sud en janvier

Tennis    Actualisé le 03.11.2025 - 08:19

Swiatek surclassée par Rybakina, qui s'approche des demi-finales

Swiatek surclassée par Rybakina, qui s'approche des demi-finales

Tennis    Actualisé le 03.11.2025 - 20:27

Une finale Sinner - Auger-Aliassime

Une finale Sinner - Auger-Aliassime

Tennis    Actualisé le 01.11.2025 - 18:37

Swiatek balaye Keys, Rybakina domine Anisimova

Swiatek balaye Keys, Rybakina domine Anisimova

Tennis    Actualisé le 01.11.2025 - 18:59

Titre et 1re place mondiale pour Sinner

Titre et 1re place mondiale pour Sinner

Tennis    Actualisé le 02.11.2025 - 17:15

Sabalenka réussit son entrée face à Paolini

Sabalenka réussit son entrée face à Paolini

Tennis    Actualisé le 02.11.2025 - 23:07