Masters ATP: Jannik Sinner récompensé

L'Italien Jannik Sinner a reçu lundi le trophée de no 1 mondial remis chaque fin de saison par l'ATP. La cérémonie s'est tenue à Turin en marge des Masters ATP.

'C'est un club très exclusif, il n'y a eu que 29 no 1 mondiaux dans l'histoire. Quand j'étais enfant, je n'ai jamais pensé arriver aussi haut, mais petit à petit, j'y suis arrivé en travaillant beaucoup', a-t-il déclaré. 'La chose la plus importante est d'avoir des personnes autour de vous avec qui vous vous sentez bien et dans ce domaine, j'ai eu de la chance', a poursuivi Sinner.

L'Italien, vainqueur de ses deux premiers titres du Grand Chelem (Open d'Australie et US Open) et d'un total de sept tournois en 2024, était assuré depuis mi-octobre et sa qualification pour la finale du Masters 1000 de Shanghaï de terminer l'année au sommet du classement ATP. Il est le premier Italien à remporter ce trophée.

/ATS