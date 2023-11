Masters ATP: Djokovic pas certain d'être dans le dernier carré

Novak Djokovic a battu Hubert Hurkacz 7-6 (7/1) 4-6 6-1 lors de la 5e journée des Masters ATP à Turin. Le Serbe, no 1 mondial et tenant du titre n'est pas assuré de participer aux demi-finales samedi.

En perdant la deuxième manche face au Polonais - qui a remplacé le Grec Stefanos Tsitsipas blessé au dos-, Djokovic a offert à l'Italien Jannik Sinner sa qualification pour le dernier carré, avant même que ce dernier ne dispute son dernier match de poules. Si Sinner s'incline contre le Danois Holger Rune dans la soirée de jeudi (21h00), Djokovic, qui a perdu son duel mardi contre l'Italien, sera éliminé.

Passage à vide

Djokovic (36 ans) a connu un passage à vide dans le 2e set qui pourrait lui coûter très cher. Il a perdu sur son service le cinquième jeu pour permettre à Hurkacz de mener 3-2, puis 4-2 avec treize points de suite pour le Polonais. 'C'est un joueur que j'apprécie beaucoup en dehors des terrains, mais il me cause souvent des problèmes avec son service', a déclaré 'Djoko' après sa victoire.

'J'ai fait ce que j'ai à faire, on verra bien ce qui se passe et si je joue ou non les demi-finales', a-t-il ajouté. 'Mes enfants arrivent ce soir, je vais passer du temps avec. Pas sûr que je regarde le match', a continué le Serbe.

/ATS