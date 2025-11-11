Masters ATP: Auger-Aliassime débloque son compteur

Félix Auger-Aliassime (ATP 8) a cueilli le succès de l'espoir mercredi au Masters ATP de Turin. Il a vaincu l'Américain Ben Shelton (ATP 5) 4-6 7-6 (9/7) 7-5.

Logiquement battu en deux manches par Jannik Sinner (ATP 2) lundi, le Canadien a relancé ses actions en s'imposant pour la deuxième fois en deux duels face à Ben Shelton. Le finaliste du récent Masters 1000 de Paris a su renverser la table après un premier set compliqué.

Félix Auger-Aliassime est même revenu de loin mercredi: on ne donnait pas cher de sa peau lorsqu'il a dû faire face à une balle de break à 6-4 4-3. Mais le Québécois a mieux négocié le tie-break, avant de faire la course en tête dans la manche décisive. Il a conclu son 'come-back' sur le service de Shelton, après deux balles de match manquées.

'FAA' affrontera Alexander Zverev (ATP 3) vendredi lors de la dernière journée du Round Robin. Cette partie constituerait un véritable quart de finale si l'Allemand venait à s'incliner face à Jannik Sinner mercredi soir.

/ATS