Masters 1000 de Madrid: Nadal continue son parcours

Rafael Nadal poursuit son parcours victorieux au Masters 1000 de Madrid. Le vétéran espagnol a battu l'Argentin Pedro Cachin (ATP 91) 6-1 6-7 (5/7) 6-3 au 3e tour dans un match long de 3h0

Le Majorquin, qui aura bientôt 38 ans, a remporté un véritable combat plein de rebondissements face au tenace Argentin. Nadal n'aura toutefois pas trop le temps de fêter cette victoire.

Il sera en effet à nouveau sur le court dès mardi pour y affronter le Tchèque Jiri Lehecka. La récupération sera primordiale pour le joueur aux 22 titres en Grand Chelem. Mais le fait d'avoir déjà aligné trois succès à Madrid est encourageant à quelques semaines de Roland-Garros.

Grande valeur

'Je vais voir dans quel était je me lèverai demain (mardi)', a déclaré Nadal, interviewé sur le court. 'Je profite à fond de jouer ici, je ne peux pas demander plus, tout ce temps que j'accumule sur le court cette semaine a une grande valeur pour moi, tant émotionnellement que tennistiquement.'

Contre Cachin lundi, un adversaire qui n'avait plus gagné un match depuis octobre avant son embellie madrilène, Nadal n'a pas eu à sortir l'artillerie lourde dans le premier set. Tout s'est compliqué ensuite, quand sa balle s'est mise à faire moins mal et que l'Argentin a lui trouvé son rythme.

Quand il a perdu le deuxième set, cloué par un passing sur un service-volée, et que l'horloge affichait 2 heures et 12 minutes de match, on s'inquiétait pour la capacité du Majorquin à tenir le choc, avec ses limites physiques du moment. Mais il a trouvé les ressources pour s'en sortir tant bien que mal.

/ATS