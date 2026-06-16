Masarova bute sur Siniakova

Rebeka Masarova (WTA 141) a vu son parcours berlinois se terminer au premier tour. La Bâloise ...
Masarova bute sur Siniakova

Masarova bute sur Siniakova

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Rebeka Masarova (WTA 141) a vu son parcours berlinois se terminer au premier tour. La Bâloise de 26 ans a été battue sur le gazon allemand par la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 34) 6-2 6-4.

Issue des qualifications, Masarova a cette fois trouvé à qui parler. Menée 2-1 après avoir perdu son service, Masarova a manqué deux balles de break pour revenir à 2-2 et elle a lâché dans le premier set.

Au cours de la seconde manche, elle a perdu une seule fois son engagement, mais n'est pas parvenue à se procurer la moindre balle de break. La Tchèque a conclu sur sa deuxième balle de match. Siniakova affrontera Jessica Pegula au tour suivant.

/ATS
 

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