Lüthi: « L'Espagne était plus forte aujourd'hui »

Capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis, Severin Lüthi ne pouvait que constater les dégâts après la première journée du 1er tour qualificatif face à l'Espagne.

'L'Espagne était plus forte aujourd'hui, il faut l'admettre', a-t-il concédé.

'Je retire toujours du positif quand on est mené au score, comme je vois également toujours des choses à améliorer lorsqu'on gagne. Mais il est clair qu'on espérait mieux', a poursuivi le Bernois, dont l'équipe est menée 2-0 à Bienne face à une solide formation ibère.

'Les occasions étaient là. Mais l'Espagne était plus forte aujourd'hui, il faut l'admettre', a glissé Severin Lüthi, pour qui le manque de confiance de Jérôme Kym et de Dominic Stricker n'est pas le seul facteur expliquant leurs difficultés dans les moments les plus chauds samedi.

'C'est une combinaison de plusieurs choses. La confiance en est une, bien sûr. Mais on voit aussi que les Espagnols (Pedro Martinez et Roberto Carballes Baena en l'occurrence) évoluent au plus haut niveau depuis de nombreuses années, alors que nous avons de jeunes joueurs qui connaissent plus de hauts et de bas', a-t-il expliqué.

'Lorsque nos joueurs auront trouvé cette constance au plus haut niveau, ils seront capables de gagner ce genre de matches', a encore souligné Lüthi, qui croit forcément encore en l'exploit dans cette rencontre. 'Tout peut aller très vite si on gagne le double', pour lequel il devrait aligner Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker.

'Bien sûr, il sera de toute manière très difficile de gagner les deux derniers simples. Mais la pression augmenterait sur les épaules des Espagnols si l'on venait à gagner le double. C'est notre objectif premier dimanche', a-t-il conclu.

