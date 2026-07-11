Libéré après Roland-Garros, Zverev peut-il confirmer?

Après son sacre libérateur à Roland-Garros, Alexander Zverev, futur no 2 mondial, affronte ...
Libéré après Roland-Garros, Zverev peut-il confirmer?

Libéré après Roland-Garros, Zverev peut-il confirmer?

Photo: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Après son sacre libérateur à Roland-Garros, Alexander Zverev, futur no 2 mondial, affronte l'inarrêtable Jannik Sinner en finale de Wimbledon dimanche. L'Allemand va-t-il confirmer?

Avec le no 1 mondial Jannik Sinner et son futur dauphin Alexander Zverev à l'affiche, la finale de Wimbledon oppose dimanche les deux meilleurs joueurs de la saison. Le sacre libérateur de l'Allemand à Roland-Garros pourrait rendre le duel plus indécis.

Avant Roland-Garros, où Zverev a enfin décroché à 29 ans le trophée majeur qui l'obsédait, le patron italien du circuit serait sans doute parti largement favori du match pour le titre sur le gazon londonien.

Quadruple vainqueur de tournois du Grand Chelem et tenant du titre à Londres, vainqueur des cinq premiers Masters 1000 de l'année, Sinner (24 ans) a remporté dix de ses quatorze duels contre son aîné, dont les neuf derniers. Il a en outre gagné les six derniers sans lui lâcher un set.

Battre le no 1 mondial en finale d'un Grand Chelem permettrait toutefois à Zverev de commencer à installer l'idée d'un match à trois, ou à quatre selon la longévité de Novak Djokovic qui continue de chasser un 25e trophée majeur à 39 ans.

Mieux que Murray et Medvedev?

Depuis le début de la quinzaine, l'Allemand n'a concédé que deux sets: le premier lors de son entrée en lice contre le Belge Alexander Blockx (ATP 36), le second en huitièmes face au Tchèque Jiri Lehecka (ATP 14).

Sinner a lui aussi égaré deux manches, au premier tour contre le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 50), laborieusement éliminé en cinq sets, avant de ne plus rien lâcher.

Si Zverev réussissait l'exploit de battre le maître italien dimanche, il deviendrait le premier joueur de l'ère Open (inaugurée en 1968) à remporter le Grand Chelem qui succède immédiatement à celui où il a conquis son premier trophée majeur.

Une performance que ni Andy Murray, ni Daniil Medvedev n'ont réussi à accomplir, échouant tous deux en finale à Melbourne après avoir triomphé à l'US Open.

/ATS
 

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