Les nos 1 mondiaux passent au 3e tour à Wimbledon

Les nos 1 mondiaux se sont qualifiés pour le 3e tour de Wimbledon. Mais tant Jannik Sinner qu'Aryna Sabalenka ont éprouvé des difficultés sur le gazon londonien mercredi.

Contraint de batailler durant cinq sets face à Miomir Kecmanovic pour son entrée en lice, Jannik Sinner a cette fois-ci passé l'épaule en trois manches. Mais il a eu besoin de deux tie-breaks pour prendre la mesure du Portugais Nuno Borges (ATP 48), battu 7-6 (7/4) 7-6 (7/2) 6-4 après 2h31 sur le Centre Court.

Nuno Borges a manqué le coche dans la seconde manche, lui qui s'est procuré une balle d'égalisation à un set partout à 5-4 sur son service après avoir signé le premier break de cette partie. Jannik Sinner a écarté le danger, avant de survoler le second jeu décisif puis de dominer la troisième manche.

Tenant du titre et grand favori du tournoi, Jannik Sinner n'a toutefois pas pleinement rassuré ses supporters, perdant deux fois son service malgré ses 21 aces. L'Italien, qui reste sur une élimination au 2e tour à Roland-Garros, cherchera à monter en puissance dans son 3e tour face à Jenson Brooksby (ATP 81).

Sabalenka sauve 4 balles de set

Programmée sur le court no 1, Aryna Sabalenka a quant à elle enchaîné une deuxième victoire en deux sets. La patronne bélarusse du circuit s'est imposée 6-1 7-6 (11/9) contre l'Américaine McCartney Kessler (WTA 57), qui s'était distinguée en infligeant un double 6-0 à l'Ukrainienne Oleksandra Oliynykova au 1er tour.

Aryna Sabalenka, qui subira un test intéressant au 3e tour face à Jelena Ostapenko (WTA 31), s'est fait peur dans la deuxième manche après avoir survolé la première. Elle s'est retrouvée menée 5-2 par McCartney Kessler, qui a manqué quatre balles de set au total dont trois sur son propre service. La Bélarusse a su serrer sa garde dans le 'money time' pour conclure sur sa troisième balle de match.

/ATS