Les adieux émouvants de Del Potro face à Djokovic

Près de 15'000 spectateurs et, face à lui, Novak Djokovic. Juan Martin del Potro, très ému, a fait ses adieux au tennis de haut niveau, à 36 ans, lors d'un match exhibition dimanche à Buenos Aires.

Pour leur 21e confrontation - la première remontant à 2007 -, l'Argentin l'a emporté pour la cinquième fois face à son ami serbe, 6-4, 7-5. Mais l'essentiel était ailleurs, dans l'émotion ressentie par l'assistance et par le vainqueur de l'US Open 2009, après des années à lutter contre les galères physiques.

'Cette idée dingue est née en mars quand j'ai demandé à +Nole+ s'il y avait moyen pour lui de venir en Argentine pour partager ma dernière, et bien qu'il ait un agenda très rempli, il m'a immédiatement dit oui', a expliqué Del Potro, vainqueur de 22 titres sur le circuit et qui compte également deux médailles olympiques à son palmarès, en bronze à Londres en 2012 et à Rio en 2016.

Malheureusement pour lui, l'ex no 3 mondial a connu une fin de carrière totalement gâchée par l'accumulation de blessures, en commençant par le genou droit. 'Un cauchemar sans fin', selon ses propres termes, qui l'a vu jouer son dernier match professionnel en... février 2022.

Battu par Del Potro aux JO

Après leur ultime rencontre de dimanche, et un bref double mixte avec les Argentines Gabriela Sabatini et Gisela Dulko, Novak Djokovic a lui aussi exprimé son émotion.

'C'est un jour vraiment spécial. C'est un peu douloureux de ne plus pouvoir jouer à l'avenir contre mon ami... Je viens d'un endroit où les valeurs sont importantes et je crois que Juan Martin est un exemple pour nous tous', a déclaré le Serbe.

Alors qu'il avait été battu par l'Argentin à Londres en 2012 et Rio en 2016, Djokovic est enfin parvenu cet été à Paris à remporter l'or olympique. Désormais numéro 7 mondial, la légende serbe, 37 ans, partira en chasse d'un 25e Majeur en janvier lors de l'Open d'Australie.

