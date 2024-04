Leandro Riedi s'incline en finale du Challenge de Madrid

Leandro Riedi (ATP 166) n'est pas parvenu à conquérir le titre dans le Challenger de Madrid. Le Zurichois s'est incliné 6-3 6-3 devant l'Italien Stefano Napolitano (ATP 158) dimanche en finale.

De retour aux affaires après un long bloc d'entraînement, Leandro Riedi a atteint sur la terre battue madrilène sa quatrième finale de l'année dans un Challenger. Mais il n'a rien pu faire dimanche: il s'est procuré ses deux seules balles de break dans l'ultime jeu du match, sans parvenir à faire douter Stefano Napolitano.

Leandro Riedi reprend néanmoins sa marche en avant grâce aux 50 points glanés à Madrid. Il pointera lundi aux alentours de la 155e place mondiale, alors qu'il figurait en 320e position le 8 janvier. Depuis, il a conquis deux titres sur le front des Challengers (Oeiras et Louvain-la-Neuve) et échoué deux fois en finale (Pau en février, et Madrid). De quoi se rapprocher de son meilleur classement (126e) après une saison 2023 gâchée par les blessures.

/ATS