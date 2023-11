Le rêve est passé pour Novak Djokovic

Le rêve de Novak Djokovic de gagner à Malaga une deuxième Coupe Davis s’est éteint. La Serbie a été éliminée en demi-finale par l’Italie malgré trois balles de rencontre dans la raquette de son no 1.

Jannik Sinner et Lorenzo Sonego ont donné le point de la victoire à la Squadra Azzurra qui affrontera l’Australie ce dimanche avec l’espoir de remporter l’épreuve pour la deuxième fois, 47 ans après le succès de l’équipe emmenée par Adriano Panatta. Sinner/Sonego se sont imposés 6-3 6-4 devant la paire formée par Novak Djokovic et Miomir Kecmanovic, lequel avait remporté le premier simple de la rencontre face à Lorenzo Musetti (6-7 6-2 6-1).

Novak Djokovic se demandera encore longtemps comment son match contre Sinner a pu lui échapper. Il a, en effet, mené 5-4 0-40 sur le service de l’Italien avant de lâcher prise et s'incliner finalement 6-2 2-6 7-5 alors que tout le monde pensait que la messe était dite.

Six jours après avoir très largement dominé ce même adversaire en finale du Masters, le no 1 mondial a balbutié son tennis au pire moment. C’est seulement la quatrième fois au cours de sa carrière que Novak Djokovic s’incline après être passé à un point de la victoire. Il n’avait connu une telle mésaventure que devant Mikhail Youzhny à Rotterdam en 2007, Rafael Nadal à Madrid en 2009 et Marin Cilic en 2018 au Queen’s.

