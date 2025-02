Le récital se poursuit pour Belinda Bencic

Belinda Bencic (WTA 65) poursuit son récital. Huit jours après avoir enlevé le WTA 500 d’Abu Dhabi, la Saint-Galloise a réussi son entame au WTA 1000 de Dubai qu’elle avait remporté il y a a six ans.

Belinda Bencic s’est imposée 6-0 6-2 après 1h03' de match devant la Japonaise Aoi Ito (WTA 120). Issue des qualifications, cette joueuse qui frappe son coup très souvent en slice dans un style vraiment particulier n’avait pas vraiment les armes pour s’opposer à Belinda Bencic. Elle a perdu les huit premiers jeux du match pour, finalement, être bien heureuse de ne pas partager le sort peu enviable de Veronika Kudermetova, battue 6-0 6-0 par Belinda Bencic à Abu Dhabi.

Au deuxième tour, la tâche de Belinda Bencic sera, bien sûr, plus ardue. Elle affrontera la no 9 mondiale Emma Navarro. Demi-finaliste l’an dernier de l’US Open et quart de finaliste cette année à l’Open d’Australie, l’Américaine reste toutefois sur une défaite sans appel lors de son entrée en lice à Doha, 6-2 6-2 contre la Canadienne Leylah Fernandez. Belinda Bencic et Emma Navarro se rencontreront pour la première fois.

/ATS