Le rebond parfait de Viktorija Golubic

Battue au 2e tour des qualifications de l’US Open, Viktorija Golubic (WTA 135) a su rebondir à Tokyo. Elle a, en effet, enlevé le tournoi ITF 100'000 dollars organisé dans la cité olympique.

En finale, la Zurichoise s’est imposée 6-4 3-6 6-4 devant la Chinoise Xiyu Wang (WTA 95) après 2h’54’ de jeu. La première balle de match fut la bonne pour Viktorija Golubic avec la... sixième double faute de son adversaire. Elle cueille à Tokyo le quatrième plus beau titre de sa carrière après ses victoires à Gstaad en 2016, et aux WTA 125 d’Idian Wells en 2019 et de Saint-Malo en 2021.

Avec cette victoire à Tokyo, Viktorija Golubic va gagner 28 places dans le prochain classement WTA pour occuper le 107e rang. Elle sera en lice au WTA 250 d’Osaka la semaine prochaine avec un premier tour qui l’opposera à la Française Jessika Porchet (WTA 140).

