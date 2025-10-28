Le no 1 mondial boit la tasse

Carlos Alcaraz est tombé de haut pour sa grande première à La Défense lors du Masters 1000 ...
Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Carlos Alcaraz est tombé de haut pour sa grande première à La Défense lors du Masters 1000 de Paris. Le no 1 mondial a bu la tasse devant Cameron Norrie (ATP 31).

Le joueur de Murcie s’est incliné 4-6 6-3 6-4 pour son entrée en lice dans ce dernier Masters 1000 de l’année. Cette défaite que l’on n’attendait pas pourrait lui coûter très cher. Il peut, en effet, perdre sa place de no 1 mondial si Jannik Sinner remporte dimanche le tournoi.

Coupable de 19 fautes directes dans la deuxième manche, Carlos Alcaraz a été très loin de justifier son rang. Sur un revêtement jugé très lent qui aurait dû favoriser son tennis, l’Espagnol a très vite perdu le fil pour concéder une quatrième défaite en neuf matches face au gaucher britannique.

/ATS
 

