Le forfait de Sinner injustifiable pour 63% des Italiens

Le forfait de Jannik Sinner pour la phase finale de la Coupe Davis passe mal en Italie. Selon un sondage publié dimanche, 63% des Italiens trouvent injustifiable la décision du no 2 mondial.

Selon le sondage réalisé par l'institut SWG pour le quotidien sportif La Gazzetta dello Sport, seulement 37% des 800 personnes interrogées trouvent la décision de Jannik Sinner, grand artisan des sacres de l'Italie dans la compétition en 2023 et 2024, 'compréhensible et justifiable'.

Ils sont 42% à la trouver 'compréhensible mais injustifiable' et 21% à la qualifier d''incompréhensible et d'injustifiable'. Quelque 30% des Italiens interrogés estiment même que Sinner devrait être sanctionné pour n'avoir pas participé à la Coupe Davis cette année.

Jannik Sinner a justifié son forfait pour la phase finale de la Coupe Davis qui aura lieu du 18 au 23 novembre à domicile, à Bologne, en invoquant la préparation de la saison 2026.

'Cela a été une décision difficile à prendre, mais la Coupe Davis nous l'avons gagnée en 2023 et 2024. Mon objectif après Turin (où aura lieu le Masters ATP du 9 au 16 novembre) est de bien repartir bien 'vers 2026', a-t-il expliqué en début de semaine.

'Une semaine de plus (de préparation), cela semble peu, mais cela fait toute la différence', a estimé Jannik Sinner qui a remporté trois titres en 2025 dont l'Open d'Australie et Wimbledon.

Une 'véritable gifle'

L'Italien de 24 ans a notamment été critiqué pour avoir préféré disputer une exhibition en Arabie saoudite richement dotée, le Six Kings Slam, plutôt que de jouer devant le public italien à Bologne. L'ancienne gloire du tennis italien Nicola Pietrangeli a qualifié la décision de Sinner de 'véritable gifle pour le sport italien'.

/ATS