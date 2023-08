Le Danois Holger Rune, 4e joueur mondial, sorti dès le premier tour

Le Danois Holger Rune (4e mondial) a été éliminé dès le premier tour de l'US Open, battu par l'Espagnol Roberto Carballes (63e), 6-3 4-6 6-3 6-2.

Rune, 20 ans, qui restait sur deux quarts de finale en Grand Chelem, à Wimbledon et Roland-Garros, a semblé en difficulté physique durant la rencontre, grimaçant et se faisant masser une jambe. Il a commis 43 fautes directes et a perdu son service à sept reprises.

L'Espagnol de 30 ans, qui n'a jamais fait mieux qu'un troisième tour en Grand Chelem (Roland-Garros 2020) a pris confiance dès le premier set, qu'il a remporté 6-3.

Le Danois, étoile montante du tennis mondial, est parvenu à remonter la pente pour remporter la deuxième manche (6-4), mais l'Espagnol a de nouveau fait la course en tête dans les troisième et quatrième sets (6-3, 6-2), pour l'emporter en 2h42.

Au prochain tour, Carballes sera opposé au Tchèque Jiri Lehecka (29e) ou au Russe Aslan Karatsev (77e).

