Laver Cup: les Européens battus à San Francisco

L'équipe Monde a remporté son troisième titre de la Laver Cup en battant l'équipe d'Europe ...
Photo: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

L'équipe Monde a remporté son troisième titre de la Laver Cup en battant l'équipe d'Europe. Devant son public, Taylor Fritz a apporté le point décisif en battant Alexander Zverev.

Fritz (ATP 5), qui évoluait à domicile à San Francisco, aura été le grand artisan du succès des siens avec sa victoire contre l'Allemand, no 3 mondial. L'Américain avait déjà vaincu le no 1 mondial espagnol Carlos Alcaraz samedi.

Menés 9-3 samedi soir, les Européens du capitaine Yannick Noah ont réussi à faire durer le suspense dimanche. Alors que chaque match du dernier jour valait trois points, Alcaraz et Casper Ruud ont d'abord dominé en double Reilly Opelka et Alex Michelsen 7-6 (7/4) 6-1.

Alex De Minaur a ensuite battu Jakub Mensik 6-3 6-4, amenant l'équipe Monde à un succès du sacre, avant qu'Alcaraz ne garde l'Europe dans la partie face à Francisco Cerundolo 6-2 6-1.

Mais Fritz a de nouveau été impérial contre Zverev, s'imposant 6-3 7-6 (7/4) pour un score final de 15-9. Cela a permis à l'équipe Monde, dirigée pour la première fois par Andre Agassi, de dépasser les 13 points requis pour gagner le tournoi fondé par Roger Federer.

Le palmarès de l'événement reste dominé par l'équipe européenne avec cinq victoires lors des huit éditions disputées depuis son inauguration en 2017. Le tournoi sera disputé à Londres l'an prochain.

/ATS
 

