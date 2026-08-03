La pluie joue les trouble-fête en Amérique du Nord

La pluie a eu raison des matches de tennis qui devaient se disputer dimanche sur le dur canadien ...
La pluie joue les trouble-fête en Amérique du Nord

La pluie joue les trouble-fête en Amérique du Nord

Photo: KEYSTONE/AP/Chris Young

La pluie a eu raison des matches de tennis qui devaient se disputer dimanche sur le dur canadien pour la première journée du WTA 1000 féminin à Toronto et du Masters 1000 ATP à Montréal.

Les finales prévues à Washington ont également été reportées.

A Toronto, sept matches du tableau ont pu être menés à leur terme, notamment celui de la légende Venus Williams, qui a perdu 6-4 6-1 face à Kamilla Rakhimova, et celui de la Zurichoise Viktorija Golubic qui a battu l'Australienne Kimberly Birrell 7-6 6-4.

Seize matches étaient au programme avant le début des intempéries, qui ont d'abord forcé les organisateurs à suspendre le jeu avant de décider de reporter à lundi les matches du premier jour. A Montréal, seuls deux matches ont pu être conclus sur 14 programmés.

Jessica Pegula et Alexandra Eala devront elles attendre lundi pour terminer la finale du WTA 500 de Washington, reportée en raison des orages qui ont frappé la capitale américaine dimanche. La finale du tournoi masculin (ATP 500) entre Taylor Fritz et Rafael Jodar a également été reportée.

/ATS
 

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