La nuit magique de Gaël Monfils

Au bout d'une nuit magique, il est revenu à la vie ! Malgré des crampes, Gaël Monfils a cueilli sa première victoire de l'année dans un premier tour homérique de Roland-Garros.

Le Vaudois d'adoption s'est imposé 3-6 6-3 7-5 1-6 7-5 face à l'Argentin Sebastian Baez (ATP 42). Une victoire qui tient du miracle si l'on sait que Gaël Monfils a dû écarter une balle de 5-0 dans le cinquième set...

'J'ai eu un nouveau souffle, poussé par le public. Il y a des gens qui ont crié, je me suis dit +Allez, on y va encore+, et voilà... C'est exceptionnel, avoue le Français de 36 ans retombé au 394e rang et qui participe à son 16e Roland-Garros. C'était le premier tour, on va essayer de faire une belle fête pour le deuxième aussi.' Qui l'opposera au vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo Holger Rune, no 6 mondial.

En proie aux crampes, Gaël Monfils a converti sa seconde balle de match sur un passing qui a accroché la bande du filet avant de retomber dans le court hors de portée de son adversaire pour conclure cette folle remontada du cinquième set. Où a-t-il trouvé ces ressources ? 'Je me suis dit, c'est bizarre, je n'ai pas gagné un match depuis que je suis papa et ma fille, elle est à Paris...'

