La no 2 mondiale à la trappe

Sensation dans le simple dames ! La no 2 mondiale Elena Rybakina s'est inclinée dès le deuxième ...
La no 2 mondiale à la trappe

La no 2 mondiale à la trappe

Photo: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard

Sensation dans le simple dames ! La no 2 mondiale Elena Rybakina s'est inclinée dès le deuxième tour de Roland-Garros, battue 3-6, 6-1, 7-6 (10/4) par l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (WTA 55).

Lauréate de deux titres du Grand Chelem, dont le dernier Open d'Australie, la Kazakhstanaise est la première des favorites du tableau féminin à quitter Paris. Elle n'avait plus perdu aussi tôt en Grand Chelem depuis sa défaite au deuxième tour de l'US Open à l'été 2024. A Roland-Garros, elle restait sur un huitième de finale en 2025, après avoir atteint les quarts en 2021 et en 2024.

A 26 ans, Yuliia Starodubtseva n'avait elle encore jamais battu de membre du top 10. Elle égale son meilleur parcours à Roland-Garros après avoir déjà atteint le troisième tour en 2025. 'Elena est une des meilleures joueuses au monde, je suis tellement fière de ce que j'ai réussi à faire', s'est émerveillée l'Ukrainienne durant son interview d'après-match.

Sur un court Suzanne-Lenglen écrasé de chaleur (33°C à l'ombre), comme chaque jour depuis le début du tournoi, Elena Rybakina a connu une brutale baisse de régime en début de deuxième set. Rapidement menée 5-0, la dauphine d'Aryna Sabalenka au classement WTA a réussi à gagner un jeu avant de perdre la deuxième manche 6-1 en 32 minutes.

Sortie du court pour reprendre ses esprits, Rybakina a continué à subir en début du troisième set, concédant deux fois son service pour se retrouver menée 3-0. Elle a patiemment refait son retard, revenant d'abord à 3-2 avant d'effacer son deuxième break de retard pour recoller à 4-4. Les deux joueuses ont ensuite conservé leur service jusqu'au super tie-break, nettement dominé par Starodubtseva, qui a conclu à sa deuxième balle de match.

/ATS
 

Actualités suivantes

Roland-Garros: Bencic au 3e tour sans trembler

Roland-Garros: Bencic au 3e tour sans trembler

Tennis    Actualisé le 27.05.2026 - 17:37

Entrée en lice maîtrisée pour Sinner à Roland-Garros

Entrée en lice maîtrisée pour Sinner à Roland-Garros

Tennis    Actualisé le 26.05.2026 - 23:01

La Grisonne Simona Waltert éliminée au 1er tour de Roland-Garros

La Grisonne Simona Waltert éliminée au 1er tour de Roland-Garros

Tennis    Actualisé le 26.05.2026 - 20:35

Medvedev sorti d'entrée à Paris

Medvedev sorti d'entrée à Paris

Tennis    Actualisé le 26.05.2026 - 14:43

Articles les plus lus

Démarrage victorieux pour Sabalenka

Démarrage victorieux pour Sabalenka

Tennis    Actualisé le 26.05.2026 - 14:14

Medvedev sorti d'entrée à Paris

Medvedev sorti d'entrée à Paris

Tennis    Actualisé le 26.05.2026 - 14:43

La Grisonne Simona Waltert éliminée au 1er tour de Roland-Garros

La Grisonne Simona Waltert éliminée au 1er tour de Roland-Garros

Tennis    Actualisé le 26.05.2026 - 20:35

Entrée en lice maîtrisée pour Sinner à Roland-Garros

Entrée en lice maîtrisée pour Sinner à Roland-Garros

Tennis    Actualisé le 26.05.2026 - 23:01

Victime d'un coup de chaud, Casper Ruud s'en sort à Roland-Garros

Victime d'un coup de chaud, Casper Ruud s'en sort à Roland-Garros

Tennis    Actualisé le 26.05.2026 - 14:02

Démarrage victorieux pour Sabalenka

Démarrage victorieux pour Sabalenka

Tennis    Actualisé le 26.05.2026 - 14:14

Medvedev sorti d'entrée à Paris

Medvedev sorti d'entrée à Paris

Tennis    Actualisé le 26.05.2026 - 14:43

La Grisonne Simona Waltert éliminée au 1er tour de Roland-Garros

La Grisonne Simona Waltert éliminée au 1er tour de Roland-Garros

Tennis    Actualisé le 26.05.2026 - 20:35

Roland-Garros: Bandecchi et Teichmann passent un tour

Roland-Garros: Bandecchi et Teichmann passent un tour

Tennis    Actualisé le 26.05.2026 - 13:58

Wawrinka éliminé au 1er tour de Roland-Garros pour sa dernière

Wawrinka éliminé au 1er tour de Roland-Garros pour sa dernière

Tennis    Actualisé le 26.05.2026 - 13:59

Victime d'un coup de chaud, Casper Ruud s'en sort à Roland-Garros

Victime d'un coup de chaud, Casper Ruud s'en sort à Roland-Garros

Tennis    Actualisé le 26.05.2026 - 14:02

Démarrage victorieux pour Sabalenka

Démarrage victorieux pour Sabalenka

Tennis    Actualisé le 26.05.2026 - 14:14