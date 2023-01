La no 1 mondiale à la trappe

Vent de folie à Melbourne dans le haut du tableau du simple dames ! La no 1 mondiale Iga Swiatek et Coco Gauff (no 7) n'ont pas passé le cap des huitièmes de finale de l'Open d'Australie.

Iga Swiatek a été battue 6-4 6-4 en moins d'une heure et demie par Elena Rybakina (no 22). Championne de Wimbledon en titre, la Kazakhe est parvenue à déborder la Polonaise pour signer un succès éclatant. Elle a armé 24 coups gagnants dans une rencontre qui a rappelé combien son tennis pouvait être parfois létal.

'J'ai ressenti la pression et j'ai senti que je ne voulais pas perdre au lieu de sentir que je voulais gagner', souligne Iga Swiatek. La Polonaise aimerait par ailleurs, avoue-t-elle, retrouver 'l'état d'esprit' qui lui avait permis de réaliser une saison exceptionnelle l'an dernier.

En quart de finale, Elena Rybakina affrontera Jelena Ostapenko (no 17). Sacrée à Roland-Garros en 2017, la Lettonne s'est imposée 7-5 6-3 devant Coco Gauff. Jelena Ostapenko a su faire parler sa puissance face à l'Américaine, finaliste l'an passé à Roland-Garros face à Iga Swiatek. 'Je n'avais rien à perdre alors je me suis battue pour lui rendre chaque point difficile, souligne la Lettonne. Je l'ai maintenue sous une telle pression qu'elle a craqué.'

Lundi, Belinda Bencic (no 12) tentera à son tour de se hisser en quart de finale. Elle affrontera Alyna Sabalenka (no 5) dans la première rencontre de la journée sur la Rod Laver Arena. Elle débutera à 11h00, soit à 01h00 en Suisse.

