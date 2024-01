La grande évasion pour Iga Swiatek

Trois rencontres disputées dans les conditions de l’indoor pour trois 'thrillers': la cinquième journée de l’Open d’Australie ne pouvait pas mieux débuter.

Sur la Rod Laver Arena, la no 1 mondiale Iga Swiatek a signé une étonnante remontada face à Danielle Collins (WTA 62), finaliste de cet Open d’Australie il y a deux ans devant Ashleigh Barty. Menée 4-1 service à suivre par l’Américaine, la Polonaise a enlevé les cinq derniers jeux de ce deuxième tour pour rester en vie.

'Je me voyais déjà sur le chemin de l’aéroport', sourit la no 1 mondiale qui a su retrouver le relâchement nécessaire à 4-2 0-40 sur son service dans sans doute 'le' jeu crucial de cette rencontre. Victorieuse finalement 6-4 3-6 6-4, elle affrontera la Tchèque Linda Noskova (WTA 50) en seizième de finale.

Dans le simple messieurs, Casper Ruud (no 11) et Alexander Zverev (no 6) n’ont trouvé leur salut que dans le super tie-break du cinquième set. Le Norvégien et l’Allemand l’ont tous les deux remporté 10/7 devant respectivement l’Australien Max Purcell (ATP 45) et le qualifié slovaque Lukas Klein (ATP 163). Lukas Klein, qui avait mené deux manches à rien, n’oubliera pas de sitôt cette volée de revers ratée à 8/7 qui a permis à son adversaire de prendre enfin l’avantage dans ce jeu décisif à couteaux tirés.

/ATS