La dotation de Wimbledon en hausse de 20% pour l'édition 2026

La dotation globale de Wimbledon a été augmentée d'un taux record de 20% par rapport à l'édition ...
La dotation de Wimbledon en hausse de 20% pour l'édition 2026

La dotation de Wimbledon en hausse de 20% pour l'édition 2026

Photo: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN

La dotation globale de Wimbledon a été augmentée d'un taux record de 20% par rapport à l'édition 2025. Ceci alors que des stars du tennis mondial réclament une plus grosse part en Grand Chelem.

Roland-Garros, qui s'est achevé le 7 juin, a été marqué cette année par les revendications financières de plusieurs stars du circuit, qui demandent une part plus importante des recettes dégagées par les tournois du Grand Chelem.

Avant le début de la compétition, un groupe de joueurs, dont la no 1 mondiale Aryna Sabalenka, avait décidé de raccourcir à 15 minutes leurs obligations médiatiques pour faire pression sur les organisateurs.

Pour l'édition 2026 de Wimbledon, qui démarre le 29 juin, l'enveloppe atteint un niveau record de 64,2 millions de livres sterling (74,4 millions d'euros) contre 53,5 millions l'an dernier.

Il s'agit 'de loin de la plus forte augmentation annuelle de l'histoire' du tournoi, ont déclaré les organisateurs jeudi. En comparaison, l'an dernier, elle avait été augmentée de 7% par rapport à 2024.

Les deux vainqueurs du tournoi, masculin et féminin, remporteront cette année 3,6 millions de livres sterling chacun, en hausse de 20%. La dotation pour le premier tour en simple est fixée à 80.000 livres sterling (environ 92 000 euros) (+21%).

Le tournoi sur gazon de Wimbledon se tient du lundi 29 juin au dimanche 12 juillet.

/ATS
 

Actualités suivantes

Sa partenaire de double blessée, Serena Williams abandonne

Sa partenaire de double blessée, Serena Williams abandonne

Tennis    Actualisé le 11.06.2026 - 12:57

Bencic fait l'impasse sur les tournois du Queen's et de Berlin

Bencic fait l'impasse sur les tournois du Queen's et de Berlin

Tennis    Actualisé le 10.06.2026 - 15:03

Serena Williams remporte un premier match en double pour son retour

Serena Williams remporte un premier match en double pour son retour

Tennis    Actualisé le 09.06.2026 - 21:31

Federer disputera une exhibition à New York

Federer disputera une exhibition à New York

Tennis    Actualisé le 08.06.2026 - 17:25

Articles les plus lus

Zverev enfin sacré en Grand Chelem

Zverev enfin sacré en Grand Chelem

Tennis    Actualisé le 07.06.2026 - 20:09

Federer disputera une exhibition à New York

Federer disputera une exhibition à New York

Tennis    Actualisé le 08.06.2026 - 17:25

Serena Williams remporte un premier match en double pour son retour

Serena Williams remporte un premier match en double pour son retour

Tennis    Actualisé le 09.06.2026 - 21:31

Bencic fait l'impasse sur les tournois du Queen's et de Berlin

Bencic fait l'impasse sur les tournois du Queen's et de Berlin

Tennis    Actualisé le 10.06.2026 - 15:03

Serena doit « encore s'entraîner un peu plus » pour rejouer en simple

Serena doit « encore s'entraîner un peu plus » pour rejouer en simple

Tennis    Actualisé le 07.06.2026 - 19:15

Zverev enfin sacré en Grand Chelem

Zverev enfin sacré en Grand Chelem

Tennis    Actualisé le 07.06.2026 - 20:09

Federer disputera une exhibition à New York

Federer disputera une exhibition à New York

Tennis    Actualisé le 08.06.2026 - 17:25

Serena Williams remporte un premier match en double pour son retour

Serena Williams remporte un premier match en double pour son retour

Tennis    Actualisé le 09.06.2026 - 21:31

« Je veux revivre tout ça une 2e fois », lance Andreeva

« Je veux revivre tout ça une 2e fois », lance Andreeva

Tennis    Actualisé le 06.06.2026 - 21:21

Finale messieurs de Roland-Garros: une chance à saisir

Finale messieurs de Roland-Garros: une chance à saisir

Tennis    Actualisé le 07.06.2026 - 04:03

Serena doit « encore s'entraîner un peu plus » pour rejouer en simple

Serena doit « encore s'entraîner un peu plus » pour rejouer en simple

Tennis    Actualisé le 07.06.2026 - 19:15

Zverev enfin sacré en Grand Chelem

Zverev enfin sacré en Grand Chelem

Tennis    Actualisé le 07.06.2026 - 20:09