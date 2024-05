La deuxième wild card pour Denis Shapovalov

Finaliste en 2021, Denis Shapovalov (ATP 126) revient au Geneva Open. Le gaucher canadien de 25 ans a obtenu la deuxième wild card délivrée par les organisateurs.

No 10 mondial en septembre 2021 avant de payer un lourd tribut à une blessure à un genou, Denis Shapovalov est de retour aux affaires cette année. Il a notamment battu Stefanos Tsitsipas au Masters 1000 de Miami.

Demi-finaliste à Wimbledon en 2021 et quart de finaliste à l’Open d’Australie en 2022 et à l’US Open 2020, le Canadien a souvent brillé dans les grands rendez-vous, Son palmarès s’orne d’un titre - Stockholm 2019 - et de cinq finales, dont celles de Genève en 2021 contre Casper Ruud et du Masters 1000 de Bercy en 2019 face à Novak Djokovic.

Andy Murray a bénéficié de la première des trois invitations à disposition des organisateurs du Geneva Open. La troisième sera attribuée vendredi après-midi.

/ATS