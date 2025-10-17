La Suisse sans Bencic ni Golubic pour les play-off

La Grisonne Simona Waltert (WTA 97) sera la leader de l'équipe de Suisse de Billie Jean King ...
Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

La Grisonne Simona Waltert (WTA 97) sera la leader de l'équipe de Suisse de Billie Jean King Cup pour les barrages en Argentine (14-16 novembre).

Le capitaine Heinz Günthardt doit composer sans ses deux meilleures joueuses, Belinda Bencic et Viktorija Golubic, alors que Jil Teichmann a pour sa part déjà mis fin à sa saison.

Simona Waltert (24 ans), qui a fait sa première entrée dans le top 100 du classement WTA le 6 octobre, sera accompagnée à Cordoba de Céline Naef (WTA 185), Susan Bandecchi (WTA 246) et Valentina Ryser (WTA 258). Les capitaines peuvent encore effectuer trois changements dans la composition de leur équipe jusqu'à la veille du premier match, rappelle Swiss Tennis dans son communiqué.

La Suisse, qui s'était inclinée 3-0 en Pologne en qualifications en avril (déjà sans Belinda Bencic, mais avec Viktorija Golubic et Jil Teichmann), affrontera la Slovaquie et l'Argentine dans le groupe C de ces play-off, sur terre battue. Seul le vainqueur de cette poule décrochera son ticket pour les qualifiers de l'édition 2026.

/ATS
 

