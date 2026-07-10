L'artiste Muchova face à l'inarrêtable Noskova

Deux Tchèques en finale et un premier trophée majeur dans le viseur. Tel est le tableau présenté par l'artiste Karolina Muchova et sa compatriote Linda Noskova samedi en finale de Wimbledon.

Finaliste de Roland-Garros en 2023, où elle avait été battue en trois sets par Iga Swiatek, Muchova a déjà vécu une finale en Grand Chelem. A 29 ans, elle réalise en outre la meilleure saison de sa carrière avec un premier titre en WTA 1000 à Doha en février, et un premier sacre sur gazon à Bad Hombourg juste avant Wimbledon.

Belle perdante, sa victime en demi-finale Coco Gauff (WTA 7) a jugé jeudi que 'vu son talent, elle (Muchova, ndlr) mériterait plus de succès' que ses trois titres WTA.

Troisième victoire tchèque en quatre ans

De l'autre côté du filet, Linda Noskova semble, elle, dans la forme de sa vie.

A 21 ans, la 12e mondiale a conquis en juin à Berlin son premier titre sur gazon et a éliminé quatre têtes de série à Wimbledon, dont la lauréate de l'Open d'Australie 2025 Madison Keys. Mieux: lors des deux dernières saisons, Noskova est la joueuse qui a gagné le plus de matches sur gazon (19) sur le circuit WTA.

Egalement habile sur dur, où elle a atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie en 2024 et la finale du WTA 1000 de Pékin en 2025, la droitière née près de la frontière slovaque a perdu le seul match qu'elle a disputé contre Muchova, au troisième tour du dernier US Open.

Quelle que soit la gagnante, une troisième lauréate tchèque en quatre ans sera couronnée à l'All England Club, après les sacres de Marketa Vondrousova (2023) et Barbora Krejcikova (2024). 'C'est presque devenu une tradition', a souri Noskova à l'approche de sa première finale en Grand Chelem.

/ATS