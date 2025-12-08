L'Open d'Australie lance une cérémonie d'ouverture, Federer présent

A l'instar des JO, l'Open d'Australie va instaurer une cérémonie d'ouverture. Et Roger Federer inaugurera cette nouvelle tradition le 17 janvier, ont annoncé jeudi les organisateurs.

'Lançant le premier Grand Chelem de l'année, cet événement spécial sera l'occasion de rendre hommage aux grands champions qui ont façonné le tennis, aux fans passionnés qu'ils ont inspirés et à l'incroyable héritage qu'ils continuent de construire', explique l'organisation de l'Open d'Australie dans un communiqué.

Roger Federer, six fois couronné à Melbourne, sera l'invité vedette de la première édition de cette cérémonie d'ouverture, avant les matches du tableau principal (18 janvier-1er février).

Le Bâlois de 44 ans, sera entouré d'autres gloires du tennis tels qu'Andre Agassi, quadruple vainqueur du tournoi, et des Australiens Pat Rafter et Lleyton Hewitt, pour disputer un match entre anciens numéros un mondiaux.

'Cela me semble une éternité depuis que j'ai inventé l'expression 'Happy Slam' (Grand Chelem du bonheur) pour l'Open d'Australie, et cela me fait toujours sourire quand je repense à tous les moments que j'ai vécus ici', a déclaré Roger Federer, cité dans le communiqué.

'J'ai vécu tellement d'émotions à la Rod Laver Arena... la joie de soulever le trophée six fois, l'honneur de jouer devant Rod Laver lui-même, le défi de rivaliser avec mes plus grands adversaires, et toujours l'amour et le soutien inconditionnels des fans australiens', a encore dit l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem.

/ATS