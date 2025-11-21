L'Italie en route vers un 3e sacre consécutif

L'Italie disputera la finale de la Coupe Davis dimanche devant son public de Bologne. La formation ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ELISABETTA BARACCHI

L'Italie disputera la finale de la Coupe Davis dimanche devant son public de Bologne. La formation du capitaine Filippo Volandri a battu la Belgique vendredi dans la première demi-finale.

Privée du no 2 mondial Jannik Sinner et du no 8 Lorenzo Musetto durant ce 'Final 8', l'Italie a classé l'affaire dès les matches de simple face à la Belgique. Elle peut donc toujours rêver d'un troisième sacre d'affilée dans cette compétition.

Matteo Berrettini a mis son équipe sur les bons rails en battant Raphaël Collignon 6-3 6-4 pour signer sa huitième victoire de rang en Coupe Davis. Flavio Cobolli s'est pour sa part imposé 6-3 6-7 (5/7) 7-6 (1/1) devant Zizou Bergs, qui a manqué... sept (!) balles de match dans un deuxième tie-break complètement fou.

L'Italie avait déjà forcé la décision avant le double - dans lequel les Transalpins peuvent aligner les redoutables Simone Bolelli et Andrea Vavassori - en quart de finale face à l'Autriche. Elle se frottera dimanche à l'Espagne, qui doit composer sans le no 1 mondial Carlos Alcaraz, ou à l'Allemagne d'Alexandre Zverev (ATP 3).

/ATS
 

