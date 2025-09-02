L'Américaine Pegula première qualifiée en demi-finale

L'Américaine Jessica Pegula (WTA 4) a été la première à se qualifier pour les demi-finales ...
L'Américaine Jessica Pegula (WTA 4) a été la première à se qualifier pour les demi-finales de l'US Open mardi. Ceci grâce à un succès probant sur la Tchèque Barbora Krejcikova (62e) 6-3 6-3.

Après deux matches accrochés, dont un marathon de trois heures en huitième face à l'Américaine Taylor Townsend, Krejcikova a montré des signes de fatigue durant ce premier quart de finale. La Tchèque n'est revenue sur le circuit que fin mai, après six mois d'arrêt pour des problèmes de dos.

Rapidement menée 3-0, l'ancienne no 2 mondiale a été trahie par son service (40% de premières balles passées au premier set). Elle a également été saisie par le rythme soutenu de Pegula, qui déclenche ses coups avec un temps de préparation court.

Krejcikova a eu quelques fulgurances, qui lui ont permis de breaker deux fois la fille du magnat du pétrole et du gaz naturel Terry Pegula, mais n'a pu tenir la distance.

Finaliste l'an dernier à New York, l'Américaine rencontrera la gagnante de l'autre quart féminin joué mardi, entre la Russie Aryna Sabalenka, numéro un mondiale, et une autre Tchèque, Marketa Vondrousova.

En cinq matches, Pegula n'a toujours pas abandonné le moindre set, même si son parcours a été relativement dégagé, car elle n'a pas affronté de têtes de série jusqu'à présent.

/ATS
 

