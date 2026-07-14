Kym s'adjuge le derby suisse

Jérôme Kym (ATP 186) a remporté le derby suisse programmé au 1er tour du Swiss Open de Gstaad ...
Kym s'adjuge le derby suisse

Kym s'adjuge le derby suisse

Photo: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER

Jérôme Kym (ATP 186) a remporté le derby suisse programmé au 1er tour du Swiss Open de Gstaad. L'Argovien est venu à bout du Zurichois Dylan Dietrich (ATP 618) 7-6 (7/3) 2-6 7-6 (7/5) mardi.

Quart de finaliste l'an dernier sur la terre battue de l'Oberland bernois, Jérôme Kym a eu besoin de 2h30 pour vaincre son compatriote, qui disputait son premier match sur le circuit principal. Il se frottera à Ignacio Buse (ATP 33) ou Stefanos Tsitsipas (ATP 85) au 2e tour.

Le duel n'a pas été aussi déséquilibré que la différence de classement ne pouvait laisser imaginer. Issu des qualifications, Dylan Dietrich a opposé une très belle résistance, parvenant même à breaker Jérôme Kym dès le troisième jeu de la partie pour prendre les commandes.

Présent dans le tableau principal à la faveur d'une invitation, Kym a recollé dans le sixième jeu avant de s'imposer au tie-break 7/3. Malmené dans le deuxième set, le géant argovien (198 cm) a également fait la différence au jeu décisif dans la troisième manche.

Jérôme Kym a conclu cette partie sur sa première balle de match, grâce à un retour gagnant, réussissant alors le seul mini-break de ce second tie-break. Il avait frisé la correctionnelle lorsque Dylan Dietrich s'était procuré trois balles de break à 4-3 en faveur du Zurichois dans le dernier set.

/ATS
 

Actualités suivantes

Stricker: « J'étais moi-même un peu surpris »

Stricker: « J'étais moi-même un peu surpris »

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 13:29

Stricker sort Munar au 1er tour à Gstaad

Stricker sort Munar au 1er tour à Gstaad

Tennis    Actualisé le 13.07.2026 - 19:07

Kilian Feldbausch s'incline d'entrée

Kilian Feldbausch s'incline d'entrée

Tennis    Actualisé le 13.07.2026 - 14:49

Jonas Waelti : « Mon plus beau titre »

Jonas Waelti : « Mon plus beau titre »

Tennis    Actualisé le 13.07.2026 - 14:21

Articles les plus lus

Sinner s'offre un 5e titre majeur et un 2e Wimbledon

Sinner s'offre un 5e titre majeur et un 2e Wimbledon

Tennis    Actualisé le 12.07.2026 - 21:03

Jonas Waelti : « Mon plus beau titre »

Jonas Waelti : « Mon plus beau titre »

Tennis    Actualisé le 13.07.2026 - 14:21

Kilian Feldbausch s'incline d'entrée

Kilian Feldbausch s'incline d'entrée

Tennis    Actualisé le 13.07.2026 - 14:49

Stricker sort Munar au 1er tour à Gstaad

Stricker sort Munar au 1er tour à Gstaad

Tennis    Actualisé le 13.07.2026 - 19:07

Dylan Dietrich, le cinquième homme

Dylan Dietrich, le cinquième homme

Tennis    Actualisé le 12.07.2026 - 16:05

Sinner s'offre un 5e titre majeur et un 2e Wimbledon

Sinner s'offre un 5e titre majeur et un 2e Wimbledon

Tennis    Actualisé le 12.07.2026 - 21:03

Jonas Waelti : « Mon plus beau titre »

Jonas Waelti : « Mon plus beau titre »

Tennis    Actualisé le 13.07.2026 - 14:21

Kilian Feldbausch s'incline d'entrée

Kilian Feldbausch s'incline d'entrée

Tennis    Actualisé le 13.07.2026 - 14:49

Simona Waltert battue en finale du WTA 125 de Bastad

Simona Waltert battue en finale du WTA 125 de Bastad

Tennis    Actualisé le 11.07.2026 - 16:27

Libéré après Roland-Garros, Zverev peut-il confirmer?

Libéré après Roland-Garros, Zverev peut-il confirmer?

Tennis    Actualisé le 12.07.2026 - 04:03

Dylan Dietrich, le cinquième homme

Dylan Dietrich, le cinquième homme

Tennis    Actualisé le 12.07.2026 - 16:05

Sinner s'offre un 5e titre majeur et un 2e Wimbledon

Sinner s'offre un 5e titre majeur et un 2e Wimbledon

Tennis    Actualisé le 12.07.2026 - 21:03